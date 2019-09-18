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Sağlık Bakanlığı binası turuncuyla aydınlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 13:17 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nce (DSÖ) 17 Eylül tarihinin, 'Dünya Hasta Güvenliği Günü' ilan edilmesi nedeniyle, hasta güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için bakanlık binasını kampanya rengi olan turuncu ile aydınlattı.

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nce (DSÖ) 17 Eylül tarihinin, 'Dünya Hasta Güvenliği Günü' ilan edilmesi nedeniyle, hasta güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için bakanlık binasını kampanya rengi olan turuncu ile aydınlattı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DSÖ tarafından bu yıl ilk kez 17 Eylül tarihinin, 'Dünya Hasta Güvenliği Günü' olarak ilan edildiği hatırlatıldı. Hasta güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bakanlık binasının kampanya rengi olan turuncu ile aydınlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve bu hataların neden olduğu hasarların ortadan kaldırılması veya azaltılması anlamına geliyor. Hasta güvenliğinin sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından, hastaneler, diyaliz merkezleri, ağız ve diş sağlığı hizmetleri, 112 acil sağlık hizmetleri ve evde sağlık hizmetlerine yönelik hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları tüm sağlık kuruluşlarında uygulanıyor. Sağlıkta Kalite Standartları'nın temel hedefi hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması. Tüm sağlık kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliğini temin etmek için Risk Değerlendirmesi, Güvenlik Raporlama Sistemi, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Eğitim ve Bilgilendirme, Hastaların Doğru Tanımlanması, Hasta Düşmelerinin Önlenmesi, Hastaların Güvenli Transferi, Enfeksiyonların Önlenmesi, İlaç Güvenliği, Güvenli Cerrahi, Transfüzyon Güvenliği, Radyasyon Güvenliği, Laboratuvar Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Malzeme ve Cihaz Güvenliği, Tesis Güvenliği ve Atık Yönetimi gibi pek çok alanda kalite standartları uygulanıyor."

Görüntü Dökümü
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-Binadan görüntü

Haber:ANKARA, (DHA)-

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