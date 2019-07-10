HABER

Sağlık Bakanlığı çalışan sağlığını korumak için harekete geçti

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.07.2019 11:16 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca Türkiye genelindeki iş yerlerine ziyaretler gerçekleştirilerek işveren ve çalışanlar, çalışan sağlığı konusunda bilinçlendirilecek - Ziyaretler kapsamında, çalışma hayatından kaynaklanabilecek kronik hastalıklardan korunma, hareketli hayat tarzı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanma, stres yönetimi, bağımlılıkla mücadele etme, bağışıklama gibi konularda bilgi verilecek - Halk sağlığının korunmasına önemli katkı sağlaması beklenen çalışma kapsamında, iş kaynaklı risklerin kontrol edilmesine ve ortadan kaldırılmasına ilişkin eğitimler de düzenlenecek

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığı tarafından, Türkiye genelindeki iş yerlerine yapılacak ziyaretlerle işveren ve çalışanların, çalışan sağlığı konularında bilinçlenmesi sağlanacak.

İş yerleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yaygınlaştırılması, halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen aktivitelerin tanıtılması, çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca, iş yeri ziyaretleri gerçekleştirilerek, işveren ve çalışanların, çalışan sağlığı konularında bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığınca, iş yeri ziyaretlerinin Türkiye genelinde aynı standartta ve kalitede etkin ve verimli olarak yürütülmesi amacıyla 81 vilayete "İş Yeri Ziyaretlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar" başlıklı talimat gönderildi.

Bu ziyaretlerde çalışanlara, çalışma hayatından kaynaklanabilecek kronik hastalıklardan korunma, hareketli hayat tarzı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanma, stres yönetimi, bağımlılıkla mücadele etme, bağışıklama gibi konularda bilgi verilerek, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atılacak.

İş yeri ziyaretleri ile işveren ve çalışanlarda farkındalık oluşturulacak, iş kaynaklı risklerin ortadan kaldırılması/kontrol edilmesine ilişkin eğitimler düzenlenecek.

Çalışanların sağlığını koruyucu tedbirler alınması sonrasında olası iş gücü kaybının önüne geçilerek, ülke ekonomisine de katkı verilecek.

- İyi uygulama örnekleri Sağlık Bakanlığına bildirilecek

Talimat doğrultusunda her ilde öncelikle ziyaret planlama komisyonu oluşturularak, hangi iş yerlerinin ne zaman, kimler tarafından ziyaret edileceği belirlenecek. Ziyareti gerçekleştirecek ekiplerin resmi olarak görevlendirilmelerinin ardından da bilgilendirme toplantısı yapılacak.

İş yerlerine önceden bilgilendirilmek kaydıyla ziyaret gerçekleştirilecek. Ziyaret sırasında işveren ve çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, sağlığı geliştirici halk sağlığı faaliyetleri ve koruyucu sağlık hizmetleri konularında bilgilendirilecek. Ziyaretler sonrasında edinilen bilgiler ve iyi uygulama örnekleri aylık olarak Sağlık Bakanlığına bildirilecek.

- "Dünyada 3,2 milyondan fazla kişi yaşamını yitiriyor"

Çalışanların sağlığını koruyucu ve geliştirici faaliyetlere ilişkin talimata göre, iş sağlığı ve güvenliği tüm dünya için öncelikli sorunlar arasında yer alıyor. Her yıl işle ilgili kazalar ve meslek hastalıklarına bağlı olarak dünyada 3,2 milyondan fazla kişi yaşamını yitiriyor, 160 milyon yeni meslek hastalığı ile 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası meydana geliyor.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ve uygulamalarının eksikliğine bağlı olarak meydana gelen işle ilgili hastalık ve ölümlerin yarattığı ekonomik yük ile verimlilik kaybı küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 4'ünü oluşturuyor.

Yaklaşık bir milyon 800 bin iş yeri ve yaklaşık 22 milyon kayıtlı çalışanın bulunduğu Türkiye'de, iş yerlerinde gerçekleştirilecek iyileştirme faaliyetleriyle ülke ekonomisine de önemli katkı sağlanması amaçlanıyor.

PARTNERDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçekDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçek
Anne ve babada varsa, çocukta görülme olasılığı yüzde 60Anne ve babada varsa, çocukta görülme olasılığı yüzde 60
Bilinçsiz spor aktiviteleri cerrahiyle sonuçlanabilirBilinçsiz spor aktiviteleri cerrahiyle sonuçlanabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çalışan sağlığı iş yeri ziyareti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Dünyayı sarsan o akıma Hatice'dan farklı yorum

Dünyayı sarsan o akıma Hatice'dan farklı yorum

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.