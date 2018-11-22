Sağlık Bakanlığı çalışanları kan bağışladı

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayınca düzenlenen kan bağışı kampanyasında bakanlık bürokratları ve çalışanları kan bağışında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanı Aydın Sarı, yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine işaret ederek bu konuda toplumda farkındalık oluşturulması gerektiğini bildirdi.

"Kış aylarına yaklaştığımız bu dönemde, kan stoklarımızda zaman zaman azalmalar oluyor. Farkındalık oluşturmak amacıyla bu kampanyayı başlattık." diyen Sarı, Denetim Hizmetleri Başkanlığı öncülüğünde başlatılan kampanyaya, tüm kurum çalışanlarının destek olmalarını istedi.

Sarı, insanların kan verme konusunda bazen tereddüt yaşadıklarını belirterek, "Kan vermek sağlımız için faydalı. Kan vermeyi sadaka olarak da değerlendiriyoruz. Kan vermenin çok değerli bir bağış olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Sarı, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra vatandaşları da kan bağışında bulunmaya davet ettikten sonra, Türk Kızılayı görevlileri tarafından kurulan alanda personelle kan bağışında bulundu.

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