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Sağlık Bakanlığı çalışanlarına FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 10:15 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt ile irtibatlı olduğu tespit edilen Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan 20 kişi gözaltına alındı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt ile irtibatlı olduğu tespit edilen Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan 20 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt üyelerinin ifadeleri ve dijital incelemeler sonunda FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonlarda şüphelilerden 20'si gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 20 kişiden 3'ünün özel hastanelerde çalıştığı, 17'sinin ise çalıştıkları kamu kurumlarından daha önce ihraç edildikleri tespit edildi.
Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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