Sağlık Bakanlığı Corona Virüsü Teşhis Edecek Yerli Kiti Tanıttı

Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, Türkiye’nin corona virüs teşhisini hızlandırmayı amaçlayan yerli tanı kitini Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası güvenilirlik kriterlerine uygun olarak oluşturduğunu bildirdi. Uluslararası literatürdeki teşhis verilerini dikkate aldıklarını vurgulayan Korukluoğlu, Türkiye’nin hali hazırda sahip olduğu benzeri virüslerle ilgili yöntem ve testleri geliştirmek için yurt dışından da gerekli enzim temini yapılarak yerli kit oluşturulması sürecini yürüttüklerini anlattı.

Korukluğlu’nun verdiği bilgilere göre; Ulusal Viroloji Laboratuvarı’nda, Türkiye’de mevcut olan “Pan Koronavirüs PCR” olarak tanımlı tanı yönteminden yararlanılarak, alt solunum yolu rahatsızlığına yani akciğerler üzerinde rahatsızlığa yol açarak ölümlere neden olan corona virüsü tıbbi adıyla “Covid-19”ı teşhis edebilecek kit üretildi.

İlk aşamada yüz güldürücü sonuçlar aldıklarını açıklayan Korukluoğlu, neticede hasta olduğundan şüphenilen şahıslardan alınmış kan örnekleri üzerinde yapılan “PCR” denilen moleküler testten 90 dakikada sonuç alabildiklerini ifade etti.

Türkiye’nin corona virüs tanısı amacıyla yerli kit oluşturmasıyla sağladığı avantajlar konusunda da bilgi veren Korukluoğlu, 90 dakikalık süreyi kısaltma amacıyla yerli kit üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Bundan önceki dönemlerde bir malzemeyi genelde yurtdışından sipariş edip onun getirilme süresi 1-1,5 ayı bulabiliyordu. En acil durumlarda bile. Ama bu yerli test sistemi sayesinde üretim merkezinden İstanbul’dan destek aldığımız zaman hemen istediğimiz günün ertesi günü bize ulaştırılabiliyor. En önemli avantajlarından bir tanesi bu. İkincisi de en azından kaynak israfını engellemesi ve oldukça uygun fiyatlara testlerin mal ediliyor olması. Bu da ülkemiz kaynaklarının israf edilmeden kullanılmasını sağlıyor. Bir de kiti kendimiz burada çalışmalarla çeşitli modifikasyonlar yaparak, çeşitli versiyonlar yaparak sürekli geliştirebiliyoruz. İlk başta mesela 90 dakika olabilecek sistem elimizdeki kontrolleri kullanarak ya da DSÖ’den gönderilen pozitif kontroller uyarlanarak daha kısa sürede çalışmamıza imkan veriyor. Hatta bugün onun bir denemesini kurduk ve başarılı sonuçlar aldık. Şimdi biraz daha kısa süren bir protokole geçiş yapacağız. Ama bu tabii ki asla testin kalitesinden ödün vermeden son derece güvenilir bir şekilde gerçekleştiriliyor” diye konuştu.