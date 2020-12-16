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Sağlık Bakanlığı "Covid-19 Takip Merkezleri" açıyor

16.12.2020 09:46 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı "Covid-19 Takip Merkezleri" açıyor

Sağlık Bakanlığı Covid-19 geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrolü ve takibi için Covid-19 Takip Merkezleri açmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrolü ve takibi için "Covid-19 Takip Merkezleri" açmaya başladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Ankara ve Eskişehir'de pilot uygulamalarına başlanan merkezlerin önce 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesinde ardından da Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bakanlığın açıklamasına göre Covid-19 geçirmiş hastaların, hastalığa bağlı komplikasyonları en az 2 yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edilecek. Merkezlerde yapılan işlemler için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği belirtiliyor.

DHA / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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