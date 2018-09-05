Sağlık Bakanlığı, doğuma alınan annenin bebeğini kaybetmesini soruşturuyor

ZONGULDAK, (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın, Zonguldak'ta Seray Karaman'ın (26) doğum için yatırıldığı hastanede bebeğini kaybetmesi üzerine başlattığı soruşturma sürüyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, aile ile görüşerek konu hakkında bilgi aldı.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı Beldesi'nde bulunan bir termik santralde çalışan Mustafa Karaman (29) ve Seray Karaman çifti, 1 yıl önce evlendi. Hamile olan Seray Kahraman, geçen Cuma günü Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne giderek sancılarının arttığını belirtti. Doktor, annenin yatarak tedavi görmesi gerektiğini ve amniyon sıvısının azaldığını belirtti. Hafta sonu veya pazartesi günü doğuma alınacak olan Seray Karaman doğum öncesi kontrollerini yapan ebe, rahimde yırtılma var mı diye kontrol yapmak istedi. Ancak ailenin iddiasına göre ebe, annenin amniyon kesesini patlattı. Olaydan yaklaşık 12 saat sonra anne, karnında sertleşme olduğunu ve bebeğin hareket etmediğini fark ederek doktora duruma bildirdi. Yapılan tetkiklerde bebeğin öldüğü tespit edildi. Seray Karaman doğuma alındı. Ölü doğan bebek aileye teslim edildi.

Aile ihmal olduğu gerekçesiyle Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Otopsinin ardından bebeğin cesedi bir çantaya konularak baba Mustafa Karaman'a teslim edildi. Ailenin 'Can Batu' ismini vermeyi düşündükleri bebek, Çatalağzı Beldesi'nde toprağa verildi.

Dün, İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Annenin hastaneye yatış evresinden olayın son anına kadar kurumumuzca geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Olay savcılığa intikal etmiş, adli bir vaka olarak açılan soruşturma da devam etmektedir" denildi.

Baba Mustafa Karaman ise sorumluların cezalandırılmasını isteyerek, "Konunun haber olmasının ardından Sağlık Bakanlığı'ndan aradılar. Bana konuyu sordular. Ben telefonda konuyu özetledim. Onlarda soruşturma başlatacaklarını, onayımın olup olmadığını sordular. Bende onay verdiğimi söyledim. Konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını ve sonucu bildireceklerini söylediler. Biz sorumluların cezalandırılmalarını istiyoruz. Eşimin psikolojisi çok bozuk. Toparlanmaya çalışıyoruz. Avukatla da bir görüşme yaptım. Konunun hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz" dedi.