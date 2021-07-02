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Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aile hekimlerine ek ödeme müjdesi

02.07.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınıyla mücadeleyi ülke çapında yoğun bir aşılama programıyla sürdüren Sağlık Bakanlığı bu süreçte önemli rol üstlenen aile hekimlerini de teşvik etme kararı aldı. Aşı Programı Teşviki çerçevesinde 1 Temmuz'dan itibaren aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise 1500 liraya kadar aylık ek ödemede bulunulacak.

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aile hekimlerine ek ödeme müjdesi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanması hedefiyle yürütülen aşılama çalışmalarında önemli görev üstlenen aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına ek ödemede bulunacak.

Aile hekimlikleri, Türkiye'de bir yılı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınıyla mücadelede hem koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hem de Kovid hastaları ile temaslıların izlenmesinde önemli görev üstlendi.

AŞININ EN ETKİN UYGULAYICILARI ARASINDA

Son dönemdeki yoğun aşılama programıyla salgının bitirilmesi için en büyük adım atılırken, aile sağlığı merkezleri, aşının en etkin uygulayıcıları arasında yer aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı, salgın şartlarına rağmen bütün çocukluk çağı aşılarının eksiksiz tamamlanmasını sağlayan, aynı zamanda Kovid-19 aşı programının uygulanmasına önemli katkılarda bulunan aile hekimliği birimlerini teşvik etmek için harekete geçti.

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EK ÖDEME KARARI

Aile hekimliği birimlerinde kayıtlı aşısız birey kalmamasını hedefleyen Bakanlık, Aşı Programı Teşviki kapsamında aile hekimlerine yapılacak ek ödemeleri karara bağladı.

KİM NE KADAR EK ÖDEME ALACAK?

Bu çerçevede 1 Temmuz'dan itibaren aşılamadaki başarıları dikkate alınarak aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise bin 500 liraya kadar aylık ek ödeme verilecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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