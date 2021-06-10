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  4. Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aşılamada sayı 32 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aşılamada sayı 32 milyonu aştı

10.06.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aşılamada sayı 32 milyonu aştı

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede kapsamında uygulanan aşılama hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 10 Haziran saat 13.29 itibarıyla toplam uygulanan aşı sayısı 32 milyon 15 bin 445, 1. doz uygulanan kişi sayısı 18 milyon 560 bin 887, 2. doz uygulanan kişi sayısı 13 milyon 454 bin 568 oldu.

PAZARTESİ BAŞLIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında "İlki sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalarıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart. İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun. 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak." açıklamasını yapmıştı.

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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