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  4. Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aşılamada sayı 40 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aşılamada sayı 40 milyonu aştı

18.06.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı'nca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından konuşa ilişkin şu paylaşımı yaptı;

40 MİLYONUNCU DOZA ULAŞTIK. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ÜLKEYİZ. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil.


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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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