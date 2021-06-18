Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aşılamada sayı 40 milyonu aştı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından konuşa ilişkin şu paylaşımı yaptı;

40 MİLYONUNCU DOZA ULAŞTIK. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ÜLKEYİZ. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil.

40 MİLYONUNCU DOZA ULAŞTIK. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ÜLKEYİZ. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021



