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Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs riskine karşı 14 altın kural

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.03.2020 10:56 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs riskine karşı uymamız gereken 14 kuralın yer aldığı bir video paylaştı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda koronavirüse karşı alınması gereken önlemler sıralandı.

Covid-19 yani yeni tip koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri anlattığı bir video paylaştı. 'Sizi ve Türkiye'yi koronavirüs riskinden koruyacak 14 kural' başlığı ile paylaşılan videoda, solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüs olarak tanımlanan koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenler anlatılıyor.

İşte videoda yer alan 14 kural:

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye yıkayın.

Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın.

Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.

Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun.

Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin.

Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin.

Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.

Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.

Hiçbir kişisel eşyanızı (havlu gibi gündelik eşyaları) ortak kullanmayın.

Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın.

Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının.

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.

Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalarla temas etmeyin. Maske takmadan dışarı çıkmayın.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Sağlık Bakanlığı

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