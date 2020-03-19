Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs riskine karşı 14 altın kural

Covid-19 yani yeni tip koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri anlattığı bir video paylaştı. 'Sizi ve Türkiye'yi koronavirüs riskinden koruyacak 14 kural' başlığı ile paylaşılan videoda, solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüs olarak tanımlanan koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenler anlatılıyor.

İşte videoda yer alan 14 kural:

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye yıkayın.

Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın.

Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.

Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun.

Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin.

Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin.

Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.

Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.