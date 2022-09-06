Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi bugün yapıldı. Vatandaşlar "Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı sonuçları ne zaman belli olur? İşte 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı...

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alımı için 6 Eylül 2022 Salı günü saat 10.00'da noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Kura sonuçları bugün saat 15:00’ ten sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

