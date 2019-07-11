Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131: "Etlik Z\u00fcbeyde Han\u0131m Kad\u0131n Hastal\u0131klar\u0131 E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi laboratuvar\u0131nda i\u00e7inde kimyasal madde bulunan \u015fi\u015fenin k\u0131r\u0131lmas\u0131 sonucu \u00e7\u0131kan gazdan 19 personel etkilenmi\u015ftir."\u0130stanbul'da bu sabah! G\u00f6ky\u00fcz\u00fc turuncuya boyand\u0131Kafas\u0131n\u0131 yere \u00e7arpan motosiklet s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc kask sayesinde hafif yaraland\u0131Furkan'\u0131n babas\u0131na 76 g\u00fcn sonra tahliye
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