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'Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 15:11 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, sonbahar mevsiminin başlamasıyla grip ve koronavirüs vakalarının artış göstereceği uyarısında bulunarak, Sağlık Bakanlığı'nın her ikisini de ayırt edebilecek şekilde tanı testlerini geliştirdiğini kaydetti. Taşova, Türkiye'de de üretimine başlanan ve koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan 'favipiravir' ilacının, grip tedavisinde de etkili olacağını kaydetti.

'Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi'

Prof. Dr. Yeşim Taşova, Eylül ve Ekim aylarında koronavirüsün artacağını öngördüklerini ifade ederek, "Bu mevsimsel bir virüstü ve bu özelliğini de devam ettiriyor. Türkiye olarak bir artış yaşadığımız ortada. Özellikle birlikte yapılan her tür faaliyetin engellenemiyor olması bu artışın en önemli nedeni. Bu tür faaliyetler olmamış olsaydı belki bu dönemi daha az vakayla geçiriyor olabilirdik. Ama artık Ağustos bitiyor ve Eylül, Ekim aylarına ve bu virüsün sevdiği mevsime geliyoruz. Bu noktada artışı öngörüyoruz. Beraberinde influenza dediğimiz gribin de arttığı bir zaman. Benzer belirti ve bulgulara sahip. O yüzden çok karışacak. Sağlık Bakanlığı'nın da özellikle her ikisini de ayırt edebilecek şekilde tanı testlerini geliştiğini biliyorum" dedi.

'İKİ VİRÜS BİR ARADA OLUNCA DAHA AĞIR OLACAK'

Geçmişte Covid-19 öncesinde de yine bu 'influenza' tanısını Halk Sağlığı Laboratuvarları aracılığıyla teyit edebildiklerini kaydeden Prof. Dr. Taşova, "Özellikle bu dönemde ikisi de karışacağı için grip aşılarının yapılmasını öneriyoruz. İkisi bir arada olduğunda daha ağır bir hastalık olacağını düşünüyoruz. Ama bir de şöyle bir şey var; Türkiye'nin de üretime başladığı ‘favipiravir’ aynı zamanda gribe de etkili. Bu ilaç tedavi olarak ikisine birden etkili olacaktır. Ama şu aşamada aşı kadar etkinliğini bilemiyoruz. İki ilacın da birlikte verilmesi bağlamında gribi tedavi etmek için eskiden beri kullandığımız 'oseltamivir' hem de 'favipiravir'i bir arada kullanırsak gereksiz bir yük olacaktır. Buna göre mutlaka grip aşısı yapılmasını şiddetle öneriyoruz" diye konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN UYARI

Prof. Dr. Yeşim Taşova, çocuklara da grip aşısını önerdiğini kaydederken, "Çocuklara göre de bir aşı şeması var. Özellikle altta yatan bir hastalığı mevcut çocuklar olabiliyor. Daha küçük yaştan akciğer hastalığı, böbrek hastalığı olanlar var. Çocuk ya da erişkin kronik hastalığı olan herkese grip aşısının yapılması artık bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey."

DHA

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