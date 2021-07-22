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Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı

22.07.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayılarının yer aldığı, 10-16 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan “mavi tabloyu” yayınladı. Bir önceki haftaya göre toplam vaka sayısı ve toplam hasta sayısında artış yaşanırken, toplam vefat sayısında düşüş gözlendi.

Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de haftalık Kovid -19 verilerinin yer aldığı "mavi tabloyu" yayınladı. 10-16 Temmuz günlerini kapsayan tablodaki test sayısı, vaka sayısı ve hasta sayısında; 3-9 Temmuz günlerine ilişkin verilere kıyasla artış gözlendi.

Tabloya göre 10-16 Temmuz günlerinde 1 milyon 608 bin 670 test yapıldı. Vaka sayısı 43 bin 609, hasta sayısı ise 3 bin 748 olarak belirlendi. Bu tarihlerde 295 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybederken 36 bin 377 kişi ise sağlığına kavuştu.

Geçtiğimiz hafta ise toplamda 1 milyon 562 bin 70 test yapılırken vaka sayısı 34 bin 933, hasta sayısı ise 3 bin 308 olarak belirlendi. Geçen hafta koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 326 olarak açıklanırken 33 bin 29 kişinin iyileştiği belirtildi.

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Diğer veriler ise karşılaştırmalı olarak şöyle:

-Hastalarda zatürre oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 4,75 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 4,7 oldu.

-Yatak doluluk oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 50,4 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 48,9 oldu.

-Erişkin yoğun bakım doluluk oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 63 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 62,1 oldu.

-Ventilatör doluluk oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 27,7 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 26,3 oldu.

-Ortalama ağır hasta sayısı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 543 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 552 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı
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