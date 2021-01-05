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Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Prof. Dr. İlhan Başgöz Türkiye'ye getirildi

05.01.2021 12:39 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Prof. Dr. İlhan Başgöz Türkiye'ye getirildi

ABD'de yaşayan ve kanser tedavisinin Türkiye'de devam etmesini isteyen 98 yaşındaki Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

ABD'de yıllardır kanser tedavisi gören Prof. Dr. İlhan Başgöz'ün son 2 yılda durumu ağırlaştı. Prof. Dr. İlhan Başgöz'ün, geçen ağustos ayında yatağından kalkmaya çalışırken düşmesi sonucu kaburgaları kırıldı. O tarihten bu yana yatağından kalkamayan ve salgın nedeniyle tedavisinde zorluklar yaşayan Prof. Dr. İlhan Başgöz, tedavisine Türkiye'de devam etmek istediğini belirtti. Prof. Dr. Başgöz'ün Türkiye'ye dönme talebinin basına yansıması ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, önceki gün ABD'ye ambulans uçak gönderdi. Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü taşıyan ambulans uçak, Indianapolis'ten Türkiye'ye hareket etti. Uçak, bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Burada sağlık görevlileri tarafından karşılanan uçakta bulunan Başgöz, sedyeyle alınarak ambulansa taşındı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Prof. Dr. Başgöz, "33 sene yurt dışında çalıştım. Yorgunluğun içindeyim. Memleketime dönmenin sevincini Enver Gökçe'nin dizesiyle anlatacağım; Senin emekçin olaydım, şen olası türküsü dost kokusu, dost selamı Türkiye" dedi. Çok yorgun olduğunu ve konuşamayacağını belirten Prof. Dr. Başgöz, tedavisi için Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

İLHAN BAŞGÖZ KİMDİR?

Prof. Dr. İlhan Başgöz, 1923 yılında Gemerek’te doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Türk folkloru ve halk edebiyatı dalında doktora yaptı. Aynı bölümde Prof. Dr. Pertev Naili Boratav’ın asistanı oldu. 1948’de kurulan Türk Folkloru ve Halk Edebiyatı kürsüsünde çalışmalarını sürdürdü. Kürsü o yıl kapatılınca, Tokat Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak atandı, 1952’ye değin bu görevde kaldı. 1960’ta ABD’de önce California Üniversitesi, ardından Bloomington’daki Indiana Üniversitesinde dersler verdi. Emekli olduktan sonra Türkiye’de Bilkent, Van Yüzüncü Yıl ve ODTÜ’de de dersler veren Başgöz, Türk halk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve yazdığı kitapları ile bu alanda hayattaki en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyor.

Kaynak: DHA


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