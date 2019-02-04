Sağlık Bakanlığı hazırladığı video ile kansere dikkat çekti

Sağlık Bakanlığı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle "Kanserin Farkında Olun, Hayatınızdaki Renkler Solmasın” başlıkla bir video hazırladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde kanserde erken teşhisin önemini vurgulamak ve farkındalık sağlamak amacıyla “Kanserin Farkında Olun, Hayatınızdaki Renkler Solmasın” adlı bir video hazırlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat kanseri iken, tütüne bağlı kanserler de önemini korumaya devam ediyor. Kadınlarda ise her 4 kadından birinde meme kanseri en sık görülen kanser türü. Hem erkeklerde hem de kadınlarda bağırsak (kolorektal) kanseri üçüncü en sık görülen kanser türü. Bunun yanında çocukluk çağı kanserlerinde en sık görülen kanser türü ise lösemi.

Günümüzde kanserlerin yüzde 30-50’si, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerini uygulama yoluyla önlenebiliyor. Birçok kanserde erken tanı ve uygun tedavi ile iyileşme olasılığı artıyor. Türkiye’de kanser taramaları Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) risk gruplarına göre ücretsiz olarak yapılıyor. Bu merkezlerde 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir klinik meme muayenesi yapılıyor, 2 yılda bir mamografi çekiliyor. 50-70 yaş arasındaki kadınlara ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi (GGT) ve 10 yılda bir kolonoskopi yapılıyor. 30-65 yaş arası tüm kadınlara da 5 yılda bir HPV-DNA ve smear testi yapılıyor.

