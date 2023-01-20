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Sağlık Bakanlığı ikinci alım ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları

20.01.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin gelişmeler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bakanlık, geçtiğimiz yıl 85 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Personel atamalarının yarısı 2022 yılında gerçekleştirildi. İkinci atama için gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Sağlık Bakanlığı ikinci alım ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığı ikinci alım ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesine 85 bin personel alımı yapacağını ve bu alımların ilk etabında 42 bin 250’sinin tamamlandığını açıklamıştı. En çok alım hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına yapıldı.Kalan 42 bin 500 kişi için ise kura çekimi yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı ikinci alım ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ATAMA NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bakanlık bünyesinde görev yapacak toplamda 85 bin personelin 42 bin 500’ünün atamasının gerçekleştirildiğini ve ikinci atamalar için kalan kısmın hemen atamalarının yapılacağını açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireataması yapıldı. Toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı ikinci alıma dair şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor.

KILAVUZ YAYINLANDI

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımına ilişkin kılavuzu merakla bekleniyordu. ÖSYM'den personel alımına ilişkin kılavuz yayınlandı.

ÖSYM SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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