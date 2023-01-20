Sağlık Bakanlığı ikinci alım ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesine 85 bin personel alımı yapacağını ve bu alımların ilk etabında 42 bin 250’sinin tamamlandığını açıklamıştı. En çok alım hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına yapıldı.Kalan 42 bin 500 kişi için ise kura çekimi yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı ikinci alım ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ATAMA NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bakanlık bünyesinde görev yapacak toplamda 85 bin personelin 42 bin 500’ünün atamasının gerçekleştirildiğini ve ikinci atamalar için kalan kısmın hemen atamalarının yapılacağını açıklamıştı.

15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireataması yapıldı. Toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı ikinci alıma dair şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor.

KILAVUZ YAYINLANDI

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımına ilişkin kılavuzu merakla bekleniyordu. ÖSYM'den personel alımına ilişkin kılavuz yayınlandı.

ÖSYM SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN



