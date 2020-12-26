Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu nasıl yapılır? Kura başvuruları başladı! İller arası yer değiştirme kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu ile ilgili detaylar çok sayıda vatandaş tarafından araştırılıyor. Başvurular 25 Aralık’ta başladı. Şimdi vatandaşlar başvuruların ne zaman sona ereceğini ve atanma kurasının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bakanlık tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

25 Aralık 2020 Cuma günü başlayan başvurular 30 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar devam edecek. Kuraya başvuran personelden başvurusunu iptal ettirmek isteyenler ise 4 Ocak 2021’den 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda bulunması gerekiyor. Başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya tekrar başvuruda bulunmayı talep edemeyecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, belirlenen tarihler içerisinde Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak. Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilmiş olan tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda dolduracak ve tercihlerini kaydederek kesinleştirecek. Kesinleştirme işleminin ardından başvuru bilgileri ile tercihlerde değişiklik yapılmayacak. Kesinleştirilmeyen başvurular ise dikkate alınmayacak. Bunun yanı sıra kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak şeklinde ayrıca gönderilmeyecek.