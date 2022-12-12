Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası tarihleri araştırılıyor. Farklı branşlarda başvurular İŞKUR üzerinden alındı. Şimdi ise gözler, kura çekimi tarihlerine çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi ve saati!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu.

Kura çekimi 28 Aralık tarihinde tamamlanacak.

Saat 09.00'da başlayan kura çekimi akşam 18.00'da sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADROLARI NELER?

5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı ile 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere 1 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.

