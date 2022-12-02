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  4. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nasıl sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nasıl sorgulama ekranı!

02.12.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı kura çekimi bekleniyor. Bilindiği üzere işlemlerin ardından, 11 bin 317 kişi istihdam edilecek. Kura çekilişiyle beraber görevlendirmeler ocak ayı itibarıyla gerçekleştirilecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nasıl sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nasıl sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı kura çekimine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı kura çekimi, 2 Aralık tarihine kadar alınacak olan başvuruların ardından tamamlanacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nasıl sorgulama ekranı!

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı kura çekilişinin, aralık ayının son haftalarına doğru tamamlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nasıl sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler,atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri GenelMüdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun içinadaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.

Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecek.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura

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