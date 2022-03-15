Sağlık Bakanlığı işçi alımı ile ilgili beklenen açıklama yapıldı. Söz konusu duyurunun ardından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek başvurulara ilişkin detaylar merak konusu oldu. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman 2022? Başvurular başladı mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapıyor. Ayrıntıları sizler için derledik.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN 2022?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için başvurular 15 Mart Salı günü ila 21 Mart Pazartesi günü arasında İŞKUR'un internet sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili 11 Mart'ta paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun."ifadelerini kullanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

"Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı daha yapıyor. Bu çerçevede, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. Alım şu unvanlarda yapılacak: 5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır. Sürekli işçi alımı başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Bakanlığımızca yapılacak 20.000 yeni atama sağlık camiamıza, yeni arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama sonrası hangi bölüme kaç kişi alınacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

HANGİ BRANŞA KAÇ İŞÇİ ALINACAK?

5 bin 175’i Hemşire, 800’ü Ebe ve 3 bin 293’ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır.Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.

