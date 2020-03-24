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  4. Sağlık Bakanlığı 'koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi

Sağlık Bakanlığı 'koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.03.2020 09:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, koronavirüs olası vaka tanımına yeni bir madde ekledi.

Sağlık Bakanlığı 'koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi

Koronavirüs olası vaka tanımına Bakanlık tarafından, "Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı OLMAYAN hastalar da koronavirüs şüpheli vakası sayılacak." maddesi eklendi.

Ayrıntılar geliyor...


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