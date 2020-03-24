Sağlık Bakanlığı 'koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi

Koronavir\u00fcs olas\u0131 vaka tan\u0131m\u0131na Bakanl\u0131k taraf\u0131ndan, "Ani ba\u015flang\u0131\u00e7l\u0131 ate\u015f ile birlikte \u00f6ks\u00fcr\u00fck veya nefes darl\u0131\u011f\u0131 olan ve burun ak\u0131nt\u0131s\u0131 OLMAYAN hastalar da koronavir\u00fcs \u015f\u00fcpheli vakas\u0131 say\u0131lacak." maddesi eklendi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u0130yile\u015fen koronavir\u00fcs hastalar\u0131n\u0131 incelediler! \u015eoke eden sonu\u00e7Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemi i\u00e7in \u00f6nemli bir yere sahipDikkat! Bu hastal\u0131k sadece 15 dakikada bula\u015f\u0131yor
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