Sağlık Bakanlığı 'koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi

Koronavirüs olası vaka tanımına Bakanlık tarafından, "Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı OLMAYAN hastalar da koronavirüs şüpheli vakası sayılacak." maddesi eklendi.

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