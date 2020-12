Sağlık Bakanlığı koronavirüs yardımı... Her aileye 3 bin lira pandemi desteği mi veriliyor? Sağlık Bakanlığı pandemi desteği var mı?

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi, muhtaç vatandaşlara yardım verilmeye başlanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde binlerce vatandaşın telefonuna Sağlık Bakanlığı'nın her aileye 3 bin lira pandemi desteği vereceğine dair mesaj geldi. Cep telefonlarına gelen pandemi destek yardımını merak eden vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'na, her aileye 3 bin lira pandemi destek parasını nasıl alabileceğini sormaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı her aileye 3 bin lira pandemi parası başvurusu nasıl yapılır, yardım doğru mu?

"HER AİLEYE 3 BİN TL PANDEMİ YARDIMI PARASI"

Vatandaşların telefonuna Sağlık Bakanlığı'nın her aileye 3 bin lira pandemi parası vereceğine dair SMS gittiğine dair duyum alan Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanlığı resmi Twitter hesabından 3000 TL pandemi desteği ödemesi vaadiyle dolandırıcılık yapıldığına dair açıklama yapan bir paylaşım vardı. Vatandaşların telefonuna SMS olarak gelen ya da internet üzerinden vatandaşlara ulaşan dolandırıcılar kendilerini Sağlık Bakanlığı çalışanı olarak tanıtıyor.

Sağlık Bakanlığı kendi çalışanları olduğuna dair izlenim verilerek sahte telefon numaraları ve web sayfalarını tanıtan insanların dolandırıcı olduğuna dair açıklama yaptı.

Bakanlık, yaptığı paylaşımda “T.C. Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Sahte web sitelerine ve bağlantılara tıklamayın, dijital güvenliğinizi tehlikeye atmayın.” ifadelerini kullandı.