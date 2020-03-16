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  4. Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı kamu spotları hazırladı

Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı kamu spotları hazırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 22:20 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele için yeni bir iletişim kampanyası hazırladı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı kamu spotları hazırladı

Vatandaşları alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanan kampanyada, medikal drama kategorisindeki iki dizinin başrol oyuncuları yer aldı. Kampanya televizyon, radyo, outdoor ve internet mecralarında eş zamanlı olarak yayımlanacak. Televizyon için hazırlanan iki kamu spotundan biri koronavirüs riskinden korunmak için alınması gereken 14 kuralı işlerken, diğeri yurt dışından dönüşlerde uyulması gereken kuralları ve alınması gereken önlemleri konu alıyor.

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Koronavirüs riskine karşı alınması gereken önlemleri Mucize Doktor dizisinde "doktor Ali Vefa" karakterini canlandıran Taner Ölmez anlatıyor. Yurt dışı dönüşlere dair uyarılar ise Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen tarafından aktarılıyor.

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koronavirüs Sağlık Bakanlığı

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