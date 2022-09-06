SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alımı kura çekim sonuçları isim listesi

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle, 6 Eylül Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alımı kura çekim sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle bilgisi...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Sağlık Bakanlığı'nın engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alımı için saat 10.00'da noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kura çekimi Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alımı kura çekim sonuçları sonrası alımlarda herhangi bir mülakat süreci olmayacak.

Sağlık Bakanlığı engelli sürekli işçi alımı kura çekim sonuçları isim listesi belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

