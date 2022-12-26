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Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi belli oldu! Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

26.12.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları İŞKUR (İş ve İşçi Bulma Kurumu) üzerinden tamamlandı. Başvuruların yapılmasının ardından gözler, işçi alımı kura tarihine çevrildi. Toplamda farklı pozisyon, branş ve kadrolardan 11 bin 317 işçi istihdam edilecek. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi belli oldu! Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusunda bulunan adayların gözleri, kura çekimi tarihine çevrildi. Kura çekimi, belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirildi. 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi belli oldu! Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sabah saat 09.00'da başlayacak kura çekimi 18.00'a kadar devam edecek.

İŞÇİ ALIMI İÇİN BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

İlana göre, Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak.

KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer diğer duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden sorgulanacak.

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İŞKUR personel alımı Sağlık Bakanlığı kura

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