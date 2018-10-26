Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR kura sonuçları sorgulama sayfası

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı... Sağlık Bakanlığı personel alımı için İŞKUR tarafından yapılan kura çekimi yaklaşık 5 bin 298 personel alımını kapsıyor. İki günde gerçekleşecek kura çekiminin ilk günü dün tamamlandı ve ikinci günü bugün akşam saat 20:00'da yapılacak olan kura çekimi ile sona erdi. Kura çekimiyle birlikte il il sonuçlar belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı kura çekim sonuçları sorgulama sayfası...

KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları bu akşam saat 20.00'de açıklandı. Katılımcılar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

"Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı kura çekiminin ilk bölümü 25 Ekim Perşembe günü Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşti.

Bakanlık hizmet birimlerinde, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında en az ilköğretim düzeyinde 3 bin 591 sürekli, 431 engelli ve bin 276 eski hükümlü olmak üzere toplam 5 bin 298 sürekli işçi alınacak.