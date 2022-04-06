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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgula! 10.000 işçi alımı kurası Sağlık Bakanlığı kura sonucu nasıl öğrenilir?

06.04.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgula! Sağlık Bakanlığı'nın 10.000 işçi alımı kurası başladı. Günlerdir beklenen kura çekilişinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. Çekilişi canlı takip etmek isteyen adaylar Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesini araştırıyor. Nihai listeyi T.C. Kimlik numaranız ile görebilirsiniz. İşte; Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi...

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgula! 10.000 işçi alımı kurası Sağlık Bakanlığı kura sonucu nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi! Sağlık Bakanlığı bünyesine alınacak 10.000 işçi için kura çekimi başladı. Çekilişte adı çıkan ve nihai listeye eklenen kişiler Bakanlık bünyesine çalışmaya hak kazanacak. Sağlık Bakanlığı kura sonucu ise merak edilen konuların başında geliyor. İşte; Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi!

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!

Ankara'da yapılacak olan 10 bin işçi alımı kurası 6 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşiyor. Çekiliş saat 09:00 itibariyle başladı. Saat 18:00'e kadar devam edecek çekilişte, çalışmaya hak kazanan adaylar belirleniyor.

CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

NİHAİ LİSTEYE NASIL BAKILIR?

esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden İŞKUR şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapın.

İŞKUR şifrenizi hatırlamıyorsanız yandaki e Devlet şifresi ile giriş kısmından girebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ BAŞVURULARIM yazan kısma tıklayın. Daha sonra Sağlık Bakanlığı iş başvurunuzu göreceksiniz.

ALIMLAR NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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