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Sağlık Bakanlığı: MR ve tomografide yüzde 6-7 tasarruf öngörüyoruz

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.07.2019 14:54 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aydın, MR ve tomografi tekrarlarına sınırlama getiren sisteme ilişkin "Son bir ay içinde yaptığımız analizde hekimlerin tetkik istemi yaptıktan sonra tekrar istem yapma oranlarının yüzde 65 oranında azaldığını gördük.

Sağlık Bakanlığı: MR ve tomografide yüzde 6-7 tasarruf öngörüyoruz

Nursima ÖZONUR- İrfan ÖZŞEKERCİ/ ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aydın, MR ve tomografi tekrarlarına sınırlama getiren sisteme ilişkin "Son bir ay içinde yaptığımız analizde hekimlerin tetkik istemi yaptıktan sonra tekrar istem yapma oranlarının yüzde 65 oranında azaldığını gördük. Yani sistemle yüzde 6-7 oranında tüm çekimlerde bir tasarruf sağlanacağını öngörüyoruz" dedi.
Sağlık Bakanlığı, MR ve tomografinin devlete yıllık maliyeti 1,7 milyar liraya ulaşınca, 'Teletıp' yazılımı geliştirdi. Yazılımla hastaların tüm tetkikleri sisteme aktarıldı. Bu bilgiler e-Nabız üzerinden hastaların ve hekimlerin erişimine sağlandı. Sistemin devreye girmesi ve Bakan Fahrettin Koca'nın imzalayıp 81 ile gönderdiği genelgeyle MR ve tomografi gibi radyoloji tetkiklerine sınırlama getirildi. Dünyada ilk kez bir kamu kurumunun geliştirdiği Teletıp ve Tele Radyoloji Sistemine tüm kamu, üniversite ve özel hastaneler olmak üzere 1856 sağlık tesisi dahil edildi. Acil durumlar hariç hastanın mevcut tetkikleri sorgulanmadan yeni tetkik istenemeyecek Doktorların sorgulama yapmadan tetkik istemesi durumunda geri ödemesinin yapılmayacağı kaydedildi.
'SİSTEMDE 50 MİLYONA YAKIN RAPOR VAR’
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aydın, Teletıp ve Tele Radyolojisi Sisteminin 2015 yılında başlattıkları bir proje olduğunu belirterek mükerrer MR ve tomografiyi sınırlamaktaki hedeflerinin sağlık verisini en iyi şekilde değerlendirerek hastanın hizmetine sunmak olduğunu bildirdi. Şahin Aydın, sistemde şu anda 50 milyona yakın MR ve tomografi raporu olduğunu belirterek e-Nabız üzerinden hem hastaların hem de doktorların tetkiklere ulaşabilmesini sağladıklarını söyledi. Şahin Aydın, sistemde görünen tetkiklerde hekimin ölçüm de yapabildiğine dikkat çekerek "Amacımız hekimlerin sağlık verilerine ulaşabilmesini ve vatandaşların kendi dosyalarını yanında götürmesine gerek kalmadan kendi sisteminden otomatik olarak hekimlerin bu verilere ulaşabilmesini sağlamak. Bakanlık olarak öncelikli hedefimiz sağlık verisini en iyi şekilde değerlendirmek ve hastanın ve hekimlerimizin hizmetine sunmak" dedi.
'BİR AYDA YÜZDE 65 ORANINDA MÜKERRER TETKİK AZALDI'
Şahin Aydın, Türkiye'de bir yıllık MR ve tomografi maliyetinin 1,7 ila 1,8 milyar lira arasında olduğuna işaret ederek, maliyetin ikinci hedef olduğunu bildirdi. Şahin Aydın şöyle konuştu:
"Sayın bakanımızın talimatıyla Nisan ayında mükerrer tetkiklerin kontrolüne pilot uygulama olarak Gaziantep'te başladık. Eylül ayında tamamen Türkiye genelinde bu sisteme geçmiş olunacak. Bir yıl içinde çekilen MR ve tomografinin yüzde 10'u mükerrer. Bu mükerrerlikler hem maliyet hem de hastanın daha etkin ve sağlıklı hizmet alması açısında problemli bir durum. Son bir ay içinde yaptığımız analizde hekimlerin tetkik istemi yaptıktan sonra tekrar istem yapma oranlarının yüzde 65 oranında azaldığını gördük. Yani sistemle yüzde 6-7 oranında tüm çekimlerde bir tasarruf sağlayacağını öngörüyoruz."
'AMAÇ HEKİMİN İSTEM YAPMASINI ENGELLEMEK DEĞİL'
Aydın, mükerrer MR ve tomografiye sınırlama getiren sistemin çalışmasına ilişkin şu bilgileri verdi:
"Hekimin tetkik sorgulamasında 'son 6 aya ait bir görüntü ya da rapor var mı?' sistemden sorgulamasını istiyoruz. Bunu sorguladıktan sonra hekime bir liste sunuyoruz ve istediği görüntüye tıklayabiliyor. Sistem tüm Türkiye’yi içeriyor. Sistem sayesinde hekimler hem görüntülere daha çabuk erişebilecek hem hastalar daha az radyasyona maruz kalacak hem de daha etkin bir sağlık hizmeti sağlanacak. Amacımız hekimin hastanın MR ve tomografisini incelemeden işlemine devam etmesini engellemek, yani hekimin istem yapmasını engellemek değil, bu çok önemli."

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Sağlık Bakanlığı: MR ve tomografide yüzde 6-7 tasarruf öngörüyoruzSağlık Bakanlığı: MR ve tomografide yüzde 6-7 tasarruf öngörüyoruz

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