Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile mesai saati ve idari izin yazısı

Söz konusu genelge ile çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacağına yönelik düzenlemeye yer verilen genelge ise 1 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi yazıya göre, Cumhurbaşkanlığınca, Kovid-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 26 Ağustos 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlara Esnek Çalışma Yöntemlerinin Uygulanmasına İlişkin "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu genelge yürürlükten kaldırıldı.

İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak, bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel, amirinin izni dışlında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönecek.

Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde, Sağlık Bakanlığınca, gerek kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde gerekse de merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin enfekte olma riskini en aza indirebilmek ve mücadelenin sağlıklı, kesintisiz, etkin, ve yeterli sayıda mücadelede tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen birçok alanda düzenleme yapılarak teşkilatlara ve kamuoyuna duyuruldu.

"BÜTÜN PERSONEL TAM ZAMANLI OLARAK MESAİLERİNE DEVAM EDECEK"

Gelinen süreçte, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca, salgınla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler neticesinde Kovid-19 salgınının kamu sağlığı için ciddi bir tehdide dönüşmesi tehlikesinin kontrol altına alındığı vurgulanan resmi yazıya göre, bu çerçevede Sağlık Bakanlığınca yayımlanan daha önceki genel yazılar yürürlükten kaldırıldı ve "yeni kontrollü normalleşmeye" uygun düzenlemeler yapıldı.