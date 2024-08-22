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Sağlık Bakanlığı'ndan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması: "Ülkemizde 2024 yılında 6 kişide tespit edildi"

22.08.2024 19:54
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Sağlık Bakanlığı'ndan "Culex" türü sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü ile ilgili açıklama geldi. Bakanlık, virüsün 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini, hastaların takip ve tedavilerine devam edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması: "Ülkemizde 2024 yılında 6 kişide tespit edildi"

Son günlerde Dünya’da endişe yaratan Maymun Çiçeği virüsü beklerden, Türkiye’de ilk kez 2010 yılında görülen ve son 2019’da salgına yol açan Batı Nil virüsü yeniden görülmeye başlandı. “Culex" türü sivrisineklerden bulaşan ve Batı Nil ateşine yol açan virüsle ilgili Sağlık Bakanlığı da bir açıklama yaptı.

"6 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ"

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hastalığın genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü ve hastalığın kişiden kişiye doğrudan bulaşmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
batı nil virüsü Sağlık Bakanı
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