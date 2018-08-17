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Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.08.2018 17:16 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı'ndan, "Yıl içerisinde avro değerinde yaşanan artış ilaç fiyatlarını etkilememektedir. İthal ya da yerli herhangi bir ilaçla ilgili kurumumuza yansıyan genel bir tedarik problemi bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Bakanlıktan, bazı medya organlarında "ilaç depolarına ürün girişinin olmadığı" iddialarını içeren haberler üzerine yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de ilaç fiyatlarının avro kuruna göre düzenlendiği belirtildi. Avro kurunun bir önceki yılın ortalama avro değeri üzerinden her yıl bir kez hesaplandığı kaydedilen açıklamada, "Yıl içerisinde avro değerinde yaşanan artış ilaç fiyatlarını etkilememektedir." ifadesi kullanıldı.

Düzenlemenin, beşeri imal ürünleri ve ithal ilaçları kapsamadığı bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kurumumuz ilaçlar için aktif fiyatlandırma ve takip modeli uygulamaktadır. Piyasada bulunması kritik öneme haiz bir ürünün (tedavi alternatifi ya da eşdeğeri olmayan) sadece fiyatı nedeniyle piyasada yoksa girmesine asla müsaade edilmemektedir. Ülkemizde bulunan ithal ilaçların çoğunun muadili ise piyasada mevcuttur. Bugün itibariyle ithal ya da yerli herhangi bir ilaçla ilgili kurumumuza yansıyan genel bir tedarik problemi bulunmamaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı ilaç fiyatı ilaç

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
SIMDI BURDAN YAZICAM OLMAYAN ILACLARI AMA KENDILERIDE BILIYO
Medikal işi yapan firmaların yıl içinde aldıkları işlerden dolayı tedarik taahhütleri; medikal sektöründeki şirketlerin şuan ciddi problemler yaşadığını ve bu ay içinde bu konuda ciddi bir aksiyon alınmaz ise yaşanması kuvvetli ihtimal problemlerin lütfen şimdiden önüne geçilsin. Türk liramız bize yeter. Dolar endeksli satış yapan ana dağıtıcılar yerel depoları ve şirketleri bu dönemde fırsatçılık yaparak ciddi sıkıntıya itiyorlar. Birçok sektörde olduğu gibi bu fırsatçıları lütfen tespit edin ve bu konu hakkında kamu spotları ile milleti aydınlatın. Sac ve mdf de de bu var, lütfen ilgilenin.
emekli hastaneye gitmiyor ilaç almıyor ama emekli maasından 60 tl kesilmiş
İnandırıcı gelmedi doğrusu dolar herşeyi etkiliyor malesef
hayret
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