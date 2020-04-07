Sağlık Bakanlığı'ndan Dünya Sağlık Günü'ne özel video

Bakanlığın Twitter hesabından "Her an, her koşulda yanımızda olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleriyle paylaşılan videoda, sağlıkçıların geçmişten günümüze görüntüleri yer alıyor.

Video, "Bir can kurtarmak adına gösterilen fedakarlıklar her tür övgüye layıktır." ifadesiyle sona eriyor.

Her an, her koşulda yanımızda olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz.



Bir can kurtarmak adına gösterilen fedakârlıklar her tür övgüye layıktır. #DünyaSağlıkGünü pic.twitter.com/9nyQWggDCs — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 7, 2020



