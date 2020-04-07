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Sağlık Bakanlığı'ndan Dünya Sağlık Günü'ne özel video

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 19:10 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Günü'ne özel video hazırladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan Dünya Sağlık Günü'ne özel video

Bakanlığın Twitter hesabından "Her an, her koşulda yanımızda olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleriyle paylaşılan videoda, sağlıkçıların geçmişten günümüze görüntüleri yer alıyor.

Video, "Bir can kurtarmak adına gösterilen fedakarlıklar her tür övgüye layıktır." ifadesiyle sona eriyor.


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