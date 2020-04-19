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Sağlık Bakanlığı'ndan 'immün plazma tedavisi' bilgilendirmesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.04.2020 13:25 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, immün plazma tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirme notu paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'immün plazma tedavisi' bilgilendirmesi

Bakanlık Twitter hesabından, "immün plazma tedavisi nedir', 'kimler bağışta bulunabilir', 'risk var mıdır', 'ücretli midir', ve 'bağış ve transfer süreci nasıl işler?' sorularının yanıtlarını içeren bilgilendirme notu paylaşıldı. Notta, immün plazma tedavisi, "Covid-19 tanısı konulan, tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan Türk Kızılay tarafından toplanan kan plazmasının kritik durumda olan hastalarda kullanılması yoluyla gerçekleştirilen tedavi yönetimidir" diye tanımlandı.

Koronavirüs hastaları için ise, 18-60 yaş arası bağışçılar, erkek ve gebe kalmamış kadınlar, hayatının hiçbir döneminde kendisine kan transfüzyonu yapılmamış kişiler, Covid-19 hastalığı tanısı aldığına dair laboratuvar test sonucu bulunan kişiler ve klinik olarak tam iyileşmesinden sonra iki kere negatif test sonucu almış kişilerin plazma bağışında bulunabileceği belirtildi.

'45-60 DAKİKA SÜREN BİR İŞLEM'

"Plazma bağışı nasıl alınır?" bölümünde ise, şu ifadelere yer verildi: "Uygun bağışçı adayı tıpkı kan bağışında olduğu gibi form doldurur ve muayene edilir. Bağışçıdan kan alınarak laboratuvar testleri uygulanır. Test sonuçları uygun olan bağışçı adaylarından aferez edilen yöntemle kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan kan bileşenleri alınır. 45-60 dakika süren bir işlemdir."

Ayrıca, immün plazma bağışının, ilk bağışın yapıldığı tarih başlangıç tarihi kabul edilmek kaydıyla 7-10 günde bir olmak üzere, bir ay içerisinde en fazla 3 kez yapılabildiği kaydedildi.

'PLAZMA BAĞIŞI RİSKLİ DEĞİL'

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, plazma bağışının sağlık açısından riskli olmadığı belirtilerek, ''Aferez işlemi sırasında kanın ayrıştırılması için kullanılan setler tek kullanımlık ve sterildir. Setler kapalı sistem olarak çalışır. İşlem sırasında kan cihazla dahi temas etmemektedir'' denildi.

Öte yandan, immün plazma tedavisinin tamamen ücretsiz olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandığı kaydedildi.


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Sağlık Bakanlığı İmmün plazma tedavisi immün plazma

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah aşkına korkmasınlar iyi olanlar başkasına şifa olsun kan alınacak sadece büyük birşey değil gidin insanlara iyiliğiniz olsun..
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