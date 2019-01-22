Sağlık Bakanlığı'ndan inmeye 'acil' müdahale

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ambulanslarda bulunan tabletler için geliştirilmiş yazılımla, hastanın durumuna göre belirlenen inme merkezleri ile temas kurularak hastanın tüm bilgileri buradaki hekime iletilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı 15 sağlık tesisinde inme ünitesi, 16 sağlık tesisinde inme merkezi hizmet vermektedir. İnme merkezleri, Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak ve bu alanda eğitim verilen sağlık personeli sayısı artırılacak" dedi.

Kaynak: AA



