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Sağlık Bakanlığı'ndan inmeye 'acil' müdahale

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2019 10:00 | Son Güncelleme

İnme tanısı konulan hasta, 112 ambulanslarınca Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan, özel ya da devlet bünyesinde hizmet veren inme merkezlerine götürülecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan inmeye 'acil' müdahale

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ambulanslarda bulunan tabletler için geliştirilmiş yazılımla, hastanın durumuna göre belirlenen inme merkezleri ile temas kurularak hastanın tüm bilgileri buradaki hekime iletilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı 15 sağlık tesisinde inme ünitesi, 16 sağlık tesisinde inme merkezi hizmet vermektedir. İnme merkezleri, Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak ve bu alanda eğitim verilen sağlık personeli sayısı artırılacak" dedi.

Kaynak: AA

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Fahrettin Koca sağlık bakanı inme merkezleri

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