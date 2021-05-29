Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısıyla ilgili tanıtım klibi

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tanıtım klibini, Bakan Koca sosyal medya hesabından yayınladı.

"TÜNELİN SONUNDAKİ IŞIĞA BİRLİKTE ULAŞMAK İÇİN KOLLARI SIVIYORUZ"

Yayınlanan klipte, Bakanlık tarafından uygulanan koronavirüs aşılarının klinik deneylerinde hafif yan etkiler dışında herhangi bir etkinin görülmediği belirtildi.

Tünelin sonundaki ışığa birlikte ulaşmak için #kollarısıvıyoruz pic.twitter.com/FtohJSTlaZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2021

Bakan Koca, paylaşımına "Tünelin sonundaki ışığa birlikte ulaşmak için kolları sıvıyoruz" notunu ekledi. (DHA)

