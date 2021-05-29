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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısıyla ilgili tanıtım klibi

29.05.2021 02:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının yan etkileriyle ilgili tanıtım klibini sosyal medya hesabından yayınladı. Bakan Koca paylaşımına, "Tünelin sonundaki ışığa birlikte ulaşmak için kolları sıvıyoruz." notunu ekledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tanıtım klibini, Bakan Koca sosyal medya hesabından yayınladı.

"TÜNELİN SONUNDAKİ IŞIĞA BİRLİKTE ULAŞMAK İÇİN KOLLARI SIVIYORUZ"

Yayınlanan klipte, Bakanlık tarafından uygulanan koronavirüs aşılarının klinik deneylerinde hafif yan etkiler dışında herhangi bir etkinin görülmediği belirtildi.

Bakan Koca, paylaşımına "Tünelin sonundaki ışığa birlikte ulaşmak için kolları sıvıyoruz" notunu ekledi. (DHA)

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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