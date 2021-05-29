Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısıyla ilgili tanıtım klibi

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tanıtım klibini, Bakan Koca sosyal medya hesabından yayınladı.
Yayınlanan klipte, Bakanlık tarafından uygulanan koronavirüs aşılarının klinik deneylerinde hafif yan etkiler dışında herhangi bir etkinin görülmediği belirtildi.
Tünelin sonundaki ışığa birlikte ulaşmak için #kollarısıvıyoruz pic.twitter.com/FtohJSTlaZ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2021
Bakan Koca, paylaşımına "Tünelin sonundaki ışığa birlikte ulaşmak için kolları sıvıyoruz" notunu ekledi. (DHA)