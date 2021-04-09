Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs belirtileri hatırlatması

Sağlık Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla vatandaşlara önemli bir hatırlatmada bulundu.

SIK GÖRÜLEN BELİRTİLER

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter paylaşımında Covid-19 hastalarında sık görülen belirtiler listelendi. Buna göre sık görülen belirtilerin ateş, öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, tat ve koku kaybı, ishal ve solunum sıkıntısı olduğu hatırlatıldı.

COVID-19 hastalarında sık görülen belirtiler

- Ateş

- Öksürük

- Baş ağrısı

- Boğaz ağrısı

- Kas ve eklem ağrısı

- Tat ve koku kaybı

- İshal

- Solunum sıkıntısı pic.twitter.com/pb3QwZmrFe — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 9, 2021



