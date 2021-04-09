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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs belirtileri hatırlatması

09.04.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı son olarak resmi Twitter hesabından Covid-19 hastalarında sık görülen belirtilerle ilgili bir paylaşım yaparak vatandaşlara önemli bir hatırlatmada bulundu.

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs belirtileri hatırlatması

Sağlık Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla vatandaşlara önemli bir hatırlatmada bulundu.

SIK GÖRÜLEN BELİRTİLER

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter paylaşımında Covid-19 hastalarında sık görülen belirtiler listelendi. Buna göre sık görülen belirtilerin ateş, öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, tat ve koku kaybı, ishal ve solunum sıkıntısı olduğu hatırlatıldı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı
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