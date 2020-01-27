Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs rehberi! İşte acil durumlarda koronavirüs şüphelilerinin yönlendirileceği 25 hastane

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs, bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgede görüldü.
Çin genelinde 80 kişinin ölümüne yol açan, 2 bin 744 kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.
Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor, ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor. İleri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.
Tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüsle ilgili tedbirler alan Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları için de rehber hazırladı. Tüm sağlık kuruluşlarına gönderilen o rehberde 2019-nCoV hastalığı ile ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Hastalığın bulaşma yolları, belirtileri ve sağlık çalışanları tarafından hastalığın nasıl tanınabileceği, karantina aşamaları anlatılıyor. Rehbere göre Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunmuş olmak, hastalık açısından çok büyük bir risk nedeni.
Virüs vakalarının rastlandığı ülkelere gidecekler için yapılması gerekenlere de rehberde yer veriliyor. Yabani hayvanlardan uzak durmak, elleri sık sık yıkamak ve insanlarla temastan kaçınmak bu tavsiyeler arasında.
Rehberde en dikkat çeken başlıklardan biri de 2019-nCoV hastalığı ile ilgili acil bir durumda hastaların Türkiye'deki hangi hastanelere gönderileceği. İşte listedeki 25 hastane...
1-T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi
2-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3-T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi
4-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Antalya Eğitim ve AraştırmaHastanesi
5-T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi
6-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
7-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
8-T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
9-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Erzurum Şehir Hastanesi)
10-T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi
11-T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
12-T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi
13-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
14-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
15-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
16-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
17-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
18-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Sadece Göğüs Hastalıkları Kliniğinde Tedavi Edilmesi Gereken Hastalar için
Referans Hastanedir.)
19-T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi
20-T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
21-T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
22-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
23-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
24-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
25-T.C. Sağlık Bakanlığı Yozgat Şehir Hastanesi
REHBERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Okuyucu Yorumları 1 yorum