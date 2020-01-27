Sağlık Bakanlığı'ndan koronovirüs rehberi! İşte acil durumlarda koronavirüs şüphelilerinin yönlendirileceği 25 hastane

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs, bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgede görüldü.

Çin genelinde 80 kişinin ölümüne yol açan, 2 bin 744 kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor, ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor. İleri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI REHBER HAZIRLADI

Tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüsle ilgili tedbirler alan Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları için de rehber hazırladı. Tüm sağlık kuruluşlarına gönderilen o rehberde 2019-nCoV hastalığı ile ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Hastalığın bulaşma yolları, belirtileri ve sağlık çalışanları tarafından hastalığın nasıl tanınabileceği, karantina aşamaları anlatılıyor. Rehbere göre Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunmuş olmak, hastalık açısından çok büyük bir risk nedeni.