HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanlığı'ndan 'Kovid-19 PCR test sonuçları değiştirildi' iddiasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Kovid-19 PCR test sonuçları değiştirildi' iddiasına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 22:04 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı'ndan, basında çıkan "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR test sonuçlarının değiştirildiği" iddiasına ilişkin, "Habere konu olan test sonucunun Bakanlığımızca yetkilendirilmemiş bir hastane tarafından tanzim edildiği anlaşılmış olup gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir davranışa müsaade edilmeyecektir" açıklaması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Kovid-19 PCR test sonuçları değiştirildi' iddiasına ilişkin açıklama

Bakanlığın açıklamasında, "yurt dışına çıkışta Kovid-19 için yaptırılması zorunlu olan PCR test sonuçlarının değiştirilerek uygunsuz işlem yapıldığı"na yönelik basın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Kovid-19 testlerinin, Bakanlık tarafından akredite edilen ve Kovid-19 testi çalışmasına izin verilen laboratuvarlarda yapıldığı vurgulanan açıklamada, bu testlere ait tüm süreçlerin Pandemi Yönetim Sistemi üzerinden uçtan uca takip edildiği ve test sonuçlarının anında Bakanlık veri tabanına aktarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, e-Nabız web portalında bulunan https://www.enabiz.gov.tr/PcrTestSonuc/Index adresi üzerinden barkod numarası, TC kimlik numarası veya pasaport numarasıyla doğrulaması yapılarak karekodlu sonuç belgesi alınabildiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Seyahat şirketleri, sonuç belgesinin sağ üst köşesinde bulunan karekodu okutarak açılan e-Nabız doğrulama sayfasından gerekli doğrulama bilgilerine ulaşabilirler. İlgili kuruluşlar konuya ilişkin olarak tekraren bilgilendirilmiştir. Habere konu olan test sonucunun Bakanlığımızca yetkilendirilmemiş bir hastane tarafından tanzim edildiği anlaşılmış olup gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir davranışa müsaade edilmeyecektir."

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk yeniden! Aşk yeniden!
Bakanlardan İzmir'de deprem ile ilgili önemli açıklamalarBakanlardan İzmir'de deprem ile ilgili önemli açıklamalar
Usta fotoğrafçı anılıyorUsta fotoğrafçı anılıyor
En Çok Okunan Haberler
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
Çırılçıplak soyundu: Utanmadım çünkü...
Çırılçıplak soyundu: Utanmadım çünkü...
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Diğer Haberler
Enkaz altındaki annenin cansız bedenine ulaşıldı, oğlu yaralı olarak kurtuldu
Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralı kurtarıldı
İzmir, son 111 yılda 6 ve üzeri büyüklüğünde 8 deprem yaşadı
İzmir, son 111 yılda 6 ve üzeri büyüklüğünde 8 deprem yaşadı
Bakanlardan İzmir'de deprem ile ilgili önemli açıklamalar
Bakanlardan İzmir'de deprem ile ilgili önemli açıklamalar
İzmir depremi hakkında çirkin paylaşımlarla ilgili flaş gelişme
Çirkin paylaşımlarla ilgili flaş gelişme
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir depremine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
İstanbul’dan İzmir’e destek ekipleri yola çıktı
Vali Yerlikaya duyurdu! Hepsi İzmir'e doğru yola çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.