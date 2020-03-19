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Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.03.2020 20:36 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde vatandaşların hastalık riskini online sorgulayabilecekleri internet sitesini bir saatte 100 bin kişi inceledi.

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce "ALO 184" hattından yapılan uygulama, "koronaonlem.saglik.gov.tr" üzerinden hizmete sunuldu.

Makine öğrenme algoritması ile çalışan sistem, kullanıcılara "son 14 gün içerisinde yurt dışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtileri" hakkında sorular soruyor.

KOROVV

YÜKSEK RİSKLİ ÇIKARSANIZ BİR SAĞLIK TESİSİNİ ZİYARET ETMENİZ ÖNERİLİYOR

Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa ön değerlendirme hizmeti sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde ise sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.

Uygulamaya girmesiyle ilk bir saatte 100 bin kişi tarafından ziyaret edilen internet sitesinin kısa sürede İngilizce olarak da tüm dünyanın erişimine sunulacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Sağlık Bakanlığı Kovid-19

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