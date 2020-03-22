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Sağlık Bakanlığı'ndan raporlu ilaçlarla ilgili önemli hatırlatma

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 03:40 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalık nedeniyle kullanılan raporlu ilaçların ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, haziran 2020 sonuna kadar aynı raporların geçerli olacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan raporlu ilaçlarla ilgili önemli hatırlatma

Bakanlığın Twitter hesabından, raporlu ilaç teminine ilişkin hatırlatmada bulunuldu.

Yeni koronavirüs hastalığının Türkiye'de yayılımının önüne geçmek amacıyla sağlık kuruluşlarına zorunlu ve acil haller dışında gidilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, kronik hastalık nedeniyle kullanılan raporlu ilaçların ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, haziran 2020 sonuna kadar aynı raporlar geçerli olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Raporlu ilaç ve sürekli kullanım gerektiren ilaç alan kişiler, mevcut raporlarıyla ilaçlarını eczaneden alabilecektir. Bu süre içinde rapor yenilemek için sağlık kuruluşuna müracaat edilmemelidir." ifadesine yer verildi.


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Sağlık Bakanlığı kronik hastalık koronavirüs

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