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Sağlık Bakanlığı’ndan sahte PCR testi için yeni önlem

21.06.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’ye sahte PCR testiyle girmek isteyen yolcular için Sağlık Bakanlığı yeni önlemler aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından Türkiye’ye gelen ve elinde PCR testi bulunan yolcular, Sağlık Bakanlığı tarafından havalimanlarında örnekleme (sampling) temelinde yeniden teste tabi tutulabilecek. Testin amacı ise yolcuların Türkiye’ye girişte elinde bulunan negatif PCR testinin doğruluğunu sorgulamak.

Sağlık Bakanlığı’ndan sahte PCR testi için yeni önlem

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelere giriş tablosunu güncelledi. Yapılan güncelleme ile yurt dışından Türkiye’ye yapılan uçuşlarla gelen belirli sayıda yolcular yeniden teste tabi tutulacak.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemize girişlerde girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir. Ülkemize yapılacak girişlerde kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD-19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacaktır. Bu kişilerden Hindistan mutantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacaktır. Ayrıca seyahatten 72 saat önce register.health.gov.tr adresinde yer alan yolcu bilgi formunun doldurulması zorunludur"

İHA

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