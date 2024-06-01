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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme geliyor! Tıbbi ürün tanıtımında ünlüler rol almayacak

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.06.2024 09:01
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Sağlık Bakanlığı tarafından tıbbi amaçlı ürünler ve gıdaların tanıtımı için yeni bir düzenleme geliyor. Bu düzenlemeye göre tıbbi ürün ve gıda tanıtımlarında ünlü kişilerin rol oynaması artık yasaklanacak. Sağlık personelleri için ise izin almak şartı getiriliyor. İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme geliyor! Tıbbi ürün tanıtımında ünlüler rol almayacak

Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), beşerî tıbbi ürünlerin ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tanıtım faaliyetlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye gidiyor.

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Taslak çalışmaya göre, hâlihazırda hekim, diş hekimi ve eczacılara yapılabilen tanıtım ve dağıtılabilen ürünler, özel tıbbi amaçlı gıdalarla sınırlı olmak kaydıyla diyetisyenlere yönelik de gerçekleştirilebilecek. Söz konusu meslek gruplarına yapılan ziyaretler, artık elektronik ortamda da yapılabilecek.

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Ürün tanıtım temsilcileri, bu meslek grupları haricindeki sağlık meslek mensuplarına herhangi bir ürün ve benzerini tanıtamayacak, tanıtım malzemesi ve tanıtım materyali veremeyecek.

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Ürün tanıtımlarında, ürün kullanımını gereksiz yönde teşvik edecek veya beklenmeyen riskli durumlara neden olabilecek yanıltıcı, abartılı ya da doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler yer almayacak. İlgi çekici ve ürünün kendisi ile doğrudan ilgisi olmayan ifade ve görüntü kullanılmayacak. Tanıtımlarda ünlü kişiler kullanılamayacak ve sağlık mensupları izin almadan tanıtımlarda rol alamayacak. (Türkiye Gazetesi)

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