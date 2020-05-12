HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı

Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 07:09 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yazı yazarak, koronavirüs nedeniyle üniversitelerin final sınavlarının üniversitelerde değil de alternatif yöntemlerle yapılmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı

Koronavirüs salgını nedeniyle üniversiteler eğitim ve öğretim faalüyetlerini uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürüyordu. Akademik eğitimin sonuna gelinmesiyle birlikte üniversitelerde yapılacak olan final sınavları konusunda Sağlık Bakanlığı, yazdığı bir yazıyla YÖK'ü uyardı. Bakanlık, final sınavlarının yüz yüze değil de alternatif yöntemlerle yapılmasını istedi.

BAKANLIK YAZIYLA UYARDI

Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK'e gönderilen yazıda, "Bilindiği üzere tüm dünya gibi ülkemiz de bir salgın sürecinden geçmekte ve salgını kontrol altına alabilmek için tüm kurumlarımızla her alanda üstün gayretler sarf edilmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız da bu olağan üstü duruma uygun olarak tedbirler almış ve Türk yükseköğretiminin sağlıklı şekilde yürütülmesi için dinamik bir çalışma içinde olmuştur. Ancak, Yükseköğretim Kurulu'nun son dönemdeki açıklamalarına göre, üniversitelerin dönem sonu sınavlarının biçimi konusunda kendi kararlarını verebilecekleri anlaşılmaktadır. Bu durum yüz yüze sınav yapılmasına da imkân tanımaktadır. Bilim Kurulumuzun görüşleri doğrultusunda Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler, bu dönemde kişilerin toplu hareketine ve bir araya gelmelerine yol açacak faaliyetlere meydan verilmemesi yönündedir. Şehirlerarası kitlesel öğrenci hareketleri, farklı yerleşim birimlerinden öğrencilerin bir araya gelmesi, öğrenci yurtlarının yeniden faaliyete geçmesi ve sınav ortamlarında sosyal mesafeye uyulamaması gibi durumların, kontrol altına almakta olduğumuz pandemi mücadelesinde önlenemez bir risk oluşturacağı görülmektedir. 2019-2020 eğitim yılının bu tür risklere meydan vermeden tamamlanması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulunun daha önce örgün eğitim yapılan programlarda uzaktan eğitim yapılması ve ara sınavlara ilişkin almış olduğu kararlara paralel olarak, dönem sonu sınavları ile bu eğitim yılına ait diğer sınavların da çevirim içi veya alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanarak yapılması önem arz etmektedir. Konunun hassasiyetine binaen, Yükseköğretim Kurulunun öğrencilerin toplu olarak bir araya gelmesine yol açabilecek uygulamalara fırsat verilmemesi yönünde karar alarak yükseköğretim kurumlarını gecikmeden bilgilendirmesi hususunda; Keyfiyeti ve bilgilerinizi rica ederim" denildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek?
Türkiye'den 6 ülkeye çok sert tepkiTürkiye'den 6 ülkeye çok sert tepki
Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?

En Çok Okunan Haberler

İsveç'ten uçakla getirilen Gülüşken'le ilgili yeni gelişme

İsveç'ten uçakla getirilen Gülüşken'le ilgili yeni gelişme

Aşkı belgelendi! Ünlü oyuncuyla...

Aşkı belgelendi! Ünlü oyuncuyla...

Korkutan koronavirüs açıklaması: 400 bin kişi aramızda dolaşıyor

Korkutan koronavirüs açıklaması: 400 bin kişi aramızda dolaşıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Diğer Haberler
Camdan dışarıyı izleyen çocuk 3 kattan düştü

Camdan dışarıyı izleyen çocuk 3 kattan düştü

Antalya’da korkunç kaza! Havada taklalar atıp metrelerce ileri uçtu

Antalya’da korkunç kaza! Havada taklalar atıp metrelerce ileri uçtu

Türkiye'den 6 ülkeye çok sert tepki: İkiyüzlülüğün ibretlik bir örneği

Türkiye'den 6 ülkeye çok sert tepki

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Çok yakınlık normalden tez ayrılık getirir

'Çok yakınlık normalden tez ayrılık getirir'

Aynı alışveriş merkezine iki ayda iki silahlı saldırı

Aynı alışveriş merkezine iki ayda iki silahlı saldırı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 81 İl Valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.