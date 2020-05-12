Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı

Koronavirüs salgını nedeniyle üniversiteler eğitim ve öğretim faalüyetlerini uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürüyordu. Akademik eğitimin sonuna gelinmesiyle birlikte üniversitelerde yapılacak olan final sınavları konusunda Sağlık Bakanlığı, yazdığı bir yazıyla YÖK'ü uyardı. Bakanlık, final sınavlarının yüz yüze değil de alternatif yöntemlerle yapılmasını istedi.

BAKANLIK YAZIYLA UYARDI

Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK'e gönderilen yazıda, "Bilindiği üzere tüm dünya gibi ülkemiz de bir salgın sürecinden geçmekte ve salgını kontrol altına alabilmek için tüm kurumlarımızla her alanda üstün gayretler sarf edilmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız da bu olağan üstü duruma uygun olarak tedbirler almış ve Türk yükseköğretiminin sağlıklı şekilde yürütülmesi için dinamik bir çalışma içinde olmuştur. Ancak, Yükseköğretim Kurulu'nun son dönemdeki açıklamalarına göre, üniversitelerin dönem sonu sınavlarının biçimi konusunda kendi kararlarını verebilecekleri anlaşılmaktadır. Bu durum yüz yüze sınav yapılmasına da imkân tanımaktadır. Bilim Kurulumuzun görüşleri doğrultusunda Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler, bu dönemde kişilerin toplu hareketine ve bir araya gelmelerine yol açacak faaliyetlere meydan verilmemesi yönündedir. Şehirlerarası kitlesel öğrenci hareketleri, farklı yerleşim birimlerinden öğrencilerin bir araya gelmesi, öğrenci yurtlarının yeniden faaliyete geçmesi ve sınav ortamlarında sosyal mesafeye uyulamaması gibi durumların, kontrol altına almakta olduğumuz pandemi mücadelesinde önlenemez bir risk oluşturacağı görülmektedir. 2019-2020 eğitim yılının bu tür risklere meydan vermeden tamamlanması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulunun daha önce örgün eğitim yapılan programlarda uzaktan eğitim yapılması ve ara sınavlara ilişkin almış olduğu kararlara paralel olarak, dönem sonu sınavları ile bu eğitim yılına ait diğer sınavların da çevirim içi veya alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanarak yapılması önem arz etmektedir. Konunun hassasiyetine binaen, Yükseköğretim Kurulunun öğrencilerin toplu olarak bir araya gelmesine yol açabilecek uygulamalara fırsat verilmemesi yönünde karar alarak yükseköğretim kurumlarını gecikmeden bilgilendirmesi hususunda; Keyfiyeti ve bilgilerinizi rica ederim" denildi.

(DHA)

