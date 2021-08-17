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  4. Sağlık Bakanlığı'nın 4. doz aşı kararı sonrası dikkat çeken 35 dakika uyarısı

Sağlık Bakanlığı'nın 4. doz aşı kararı sonrası dikkat çeken 35 dakika uyarısı

17.08.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse karşı aşılama devam ederken, Sağlık Bakanlığı'nca 4. doz uygulaması başlatıldı. Yeni dönemle birlikte randevular da dün itibarıyla verilmeye başlanırken, 4. doz aşı yaptıracaklara bekleme süresiyle ilgili uyarı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın 4. doz aşı kararı sonrası dikkat çeken 35 dakika uyarısı

Türkiye'de aşılama çalışmaları devam ederken, son verilere göre toplamda 84 milyon 600 binden fazla kişi aşısını yaptırdı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 44 milyon 400'ü geçerken, 33 milyon 400 binden fazla kişi de 2. doz aşısının tamamladı.

YENİ KARARLAR GELDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karara göre; Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. Ayrıca yurt dışına çıkışta 2 doz Sinovac aşısı üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüste yaş sınırı 15'e çekildiSon Dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüste yaş sınırı 15'e çekildi

AŞI SONRASI SÜRE UYARISI

Sağlık Bakanlığı'nın 4. doz aşı uygulaması sonrası uzmanlardan da uyarılar gecikmedi. Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, 2 doz çin aşısı üzerine 2 doz mRNA aşısıyla ilgili yeterli veri ve çalışma olmadığını söyleyen Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut, 4. doz aşıyı yaptıranlarda sağlık sorunu olmayacağını belirterek, "Aşıların on binde bir yan etki riskine karşı dördüncü doz olan her vatandaş 35 dakika boyunca, aşı oldukları sağlık kurumundan ayrılmasın." dedi.

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