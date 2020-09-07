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  4. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerine inanıyor musunuz? MetroPoll'den dikkat çeken anket!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerine inanıyor musunuz? MetroPoll'den dikkat çeken anket!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 21:02 | Son Güncelleme

MetroPoll Araştırmanın yaptığı ankete göre; hükûmetin yayımladığı koronavirüs vaka verilerine AK Parti'lilerin yüzde 33,7'si, MHP'lilerin ise yüzde 37,4'ü inanmıyor. Açıklanan verilere inanmayanların oran ise toplamda yüzde 58,9 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerine inanıyor musunuz? MetroPoll'den dikkat çeken anket!

MetroPoll Araştırma, dikkat çeken bir çalışma yayımladı. Araştırmada vatandaşlara hükûmetin koronavirüs vakalarında şeffaf davrandığını düşünüp düşünmediği soruldu. Çıkan sonuca göre; halkın yüzde 36,2’si verilerin şeffaf olduğunu düşünürken, yüzde 58,9’u şeffaf davranılmadığını düşündüklerini beyan etti. Araştırmaya katılanların yüzde 4,9’u ise fikrinin olmadığını ya da cevap vermek istemediklerini söyledi.

MetroPoll araştırmayı nisan ayında yaptıkları aynı çalışmayla karşılaştırdı. Nisanda halkın yüzde 62,3’ü şeffaf davranıldığını, yüzde 30’u ise şeffaf davranılmadığını beyan etmişti.

metr

2018 yılında yapılan 24 Haziran genel seçimlerinde oy verilen partilere göre dağılım ise dikkat çekti.


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