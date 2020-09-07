Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerine inanıyor musunuz? MetroPoll'den dikkat çeken anket!

MetroPoll Araştırma, dikkat çeken bir çalışma yayımladı. Araştırmada vatandaşlara hükûmetin koronavirüs vakalarında şeffaf davrandığını düşünüp düşünmediği soruldu. Çıkan sonuca göre; halkın yüzde 36,2’si verilerin şeffaf olduğunu düşünürken, yüzde 58,9’u şeffaf davranılmadığını düşündüklerini beyan etti. Araştırmaya katılanların yüzde 4,9’u ise fikrinin olmadığını ya da cevap vermek istemediklerini söyledi.

MetroPoll araştırmayı nisan ayında yaptıkları aynı çalışmayla karşılaştırdı. Nisanda halkın yüzde 62,3’ü şeffaf davranıldığını, yüzde 30’u ise şeffaf davranılmadığını beyan etmişti.

2018 yılında yapılan 24 Haziran genel seçimlerinde oy verilen partilere göre dağılım ise dikkat çekti.



