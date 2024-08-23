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Sağlık Bakanlığı'nın 'Batı Nil Virüsü' açıklamasından sonra uyarı geldi! Sinsi ilerliyor: Bu belirtilere dikkat

23.08.2024 11:16
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Sağlık Bakanlığı'ndan gelen sona çıklamaya göre "Culex" türü sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiş ve hastaların takip ve tedavilerine devam edildiği duyurulmuştu. Bu kez de Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'batı Nil virüsü' uyarısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın 'Batı Nil Virüsü' açıklamasından sonra uyarı geldi! Sinsi ilerliyor: Bu belirtilere dikkat

Türkiye’de ilk kez 2010 yılında görülen ve son 2019’da salgına yol açan Batı Nil virüsü yeniden görülmeye başlandı. “Culex" türü sivrisineklerden bulaşan ve Batı Nil ateşine yol açan virüsle ilgili Sağlık Bakanlığı, virüsün 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini duyurmuştu. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'batı Nil virüsü' uyarısı yapıldı.

VİRAL BİR HASTALIK

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İl Sağlık Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Hastalık genelde mevsimsel olup, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülmeye başlamıştır. Batı Nil virüsü enfeksiyonu virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır.

BAZI ÜLKELERDE YAYGIN OLARAK GÖRÜLÜYOR

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Hastalık Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da yaygın olarak görülmektedir. Hastalık kişiden kişiye doğrudan bulaşmaz. Hastalığın görüldüğü bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişiler hastalığın bulaşması açısından dikkatli olmalıdır. Hastalıktan korunmada temel yaklaşım sivrisinek sokmalarından korunmaktır.

Hastalığın görüldüğü ülkelere veya endemik bölgelere seyahat edecekler bakanlığın seyahat talimatlarına uymaları gerekir. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde herhangi bir belirti görünmez. Yaklaşık yüzde 20’sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı, kusma, ciltte döküntü görülür. Yaklaşık 1 haftada iyileşme beklenir” (İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
batı nil virüsü
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