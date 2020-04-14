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Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması Google Play Store'da!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.04.2020 11:56 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde tanıttığı Hayat Eve Sığar uygulaması, Google'ın Android mağazası Google Play Store'da yerini aldı. Hayat Eve Sığar uygulaması Google Play Store'da erken erişime açıldı. Peki Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir?

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması Google Play Store'da!

Hayat Eve Sığar uygulaması ilk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından düzenlenen basın toplantısında tanıtılmıştı. Uygulama, koronavirüs salgınına karşı vatandaşları takip edecek, riskli bölgeleri gösterecek ve toplum sağlığının korunması için vatandaşlara çeşitli uyarılar gönderecekti. Herkes uygulamanın bir an önce indirilmeye sunulmasını beklerken, Hayat Eve Sığar uygulaması Google'ın Android mağazası Google Play Store'da kendini gösterdi.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI GOOGLE PLAY STORE'A EKLENDİ

T.C Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, Google Play Store'a eklendi. Fakat uygulamayı şimdilik indirebilmek mümkün değil. Zira, uygulama erken erişim sürümünde bulunuyor. Hayat Eve Sığar uygulamasının sayfasına gidildiğinde ''Bu öge ülkenizde kullanılamıyor'' uyarısıyla karşılaşılıyor. Bu da uygulamanın henüz test aşamasında olduğunu bizlere gösteriyor.

hayat eve sığar google play

TEST SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Hayat Eve Sığar uygulamasının Google Play Store'a eklenmesi bizlere uygulamanın kullanıcılar üzerinde test aşamasında olduğunu, test sürecinin bitmesiyle birlikte uygulamanın tam sürümünün yayınlanacağını gösteriyor. Ancak bunun için henüz net bir tarih yok. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerindeki testler tamamlanınca uygulama iOS kullanıcıları tarafından da indirilebilir olacak ve koronavirüse karşı vatandaşları uyarmaya başlayacak.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Buraya tıklayarak Hayat Eve Sığar uygulamasının erken erişim sürümüne ulaşabilirsiniz.

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